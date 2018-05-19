РИМ, 19 травня – , Сергій Старцев. Аварія з автобусом, що сталася в суботу вранці на автостраді А4 в провінції Порденоне на півночі Італії, 26 людей поранено, повідомив новинний телеканал Tgcom24. Юрій ЛашовИсточник повідомив про чотирьох загиблих у ДТП під Воронежем

Згідно з інформацією з місця ДТП, рейсовий автобус, що прямував за маршрутом Турин-Трієст, на швидкості вилетів за межі автошляху поблизу міста Сан-Джорджо-ді-Ногаро і перекинувся. В результаті інциденту, причини якого поки не ясні, 26 осіб отримали поранення, причому один з поранених перебуває в дуже важкому стані.

На місце події спішно прибули численні машини швидкої допомоги, пожежники і співробітники поліції. Постраждалі люди вже доставлені в місцеві лікарні. Ділянка автостради, де сталася аварія, тимчасово закрито для руху автотранспорту.