МОСКВА, 19 травня — . Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході візиту в Росію вийде на зв’язок з екіпажем Міжнародної космічної станції, на якій разом з російськими космонавтами та американськими астронавтами несе вахту представник Японії, повідомив джерело, знайомий з програмою прем’єра.

© AFP 2018 / Behrouz МеһгіАбэ пообіцяв докласти всі сили для вирішення територіальної проблеми з РФАбэ 25-26 травня відвідає РФ з офіційним візитом на запрошення Володимира Путіна. Як повідомила прес-служба Кремля, 25 травня японський прем’єр в якості почесного гостя візьме участь у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму.

“На 26 травня запланований сеанс зв’язку пана Сіндзо Абе з екіпажем МКС”, — розповів співрозмовник агентства.

В даний час на борту МКС працює інтернаціональний екіпаж, до складу якого входять російські космонавти Антон Шкаплеров та Олег Артем’єв, американські астронавти Скотт Тінгл, Річард Арнольд, Ендрю Фойстел, а також японський астронавт Норишиге Канаі. На Землю японський астронавт повернеться 3 червня разом з Шкаплеровым і Тинглом.