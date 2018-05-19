МОНТЕВІДЕО, 19 травня — . Державна рада Куби у зв’язку з катастрофою пасажирського літака під Гаваною оголосив у країні офіційний траур, повідомляє газета Granma.

© AFP 2018 / Yamil LageОчевидцы розповіли подробиці падіння літака на КубеВо час жалоби, з 06:00 19 травня до 12:00 ночі 20 травня, приспустять державні прапори на будівлях органів влади та військових об’єктах.

У п’ятницю на Кубі розбився пасажирський літак Boeing, на його борту перебували 110 осіб, у тому числі члени екіпажу.

Трьох жінок, які вижили після катастрофи, доставили в лікарню з численними переломами, гематомами і опіками, одна з них померла. Ще один вижив, помер по дорозі в лікарню.

Чорні скриньки літака поки не виявлено.

Детальніше про катастрофу пасажирського літака на Кубі читайте в онлайн-репортажі >>

© , ИнфографикаКрушение літака на Кубі