В результаті стрілянини загинула жінка.

В результаті стрілянини біля школи в окрузі Клейтон американського штату Джорджія загинула одна людина, ще один отримав поранення.

Про це повідомили в місцевій поліції.

Відзначається, що постріли пролунали на парковці Mount Zion High School. Після церемонії вручення дипломів і випускного в школі гості почали роз’їжджатися, і на парковці між водіями сталася суперечка.

В результаті стрілянини загинула жінка.

Нагадаємо, вранці в п’ятницю, 18 травня, в результаті стрілянини в школі Санта Фе загинули дев’ять учнів і вчитель. Шериф міста Ед Гонсалес заявив, що затримані дві людини і стрілянина вщухла.

За підозрою у стрілянині в школі міста Санта Фе в штаті Техасс затриманий 17-річний учень. За даними ЗМІ, шериф Ед Гонсалес назвав ім’я затриманого 17-річного підозрюваного – Дімітріос Пагуртзис.

Крім того, поліція заявляє про знайдені вибухові пристрої в школі, в 40 милях (65 км) на південь від міста.