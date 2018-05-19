Які ціни на продукти харчування в різних областях України? Ми проаналізували дані Держслужби статистики і з’ясували кілька цікавих фактів.

Наприклад, найдорожче сало в Україні продається в Києві. За кілограм продукту просять в середньому 103, 5 грн. А ось у Тернопільській області його можна придбати вдвічі дешевше — по 47,5 грн.

Киянам доводиться купувати і найдорожчу свинину, за 126,05 грн за кілограм. Нижній поріг вартості свинячого м’яса зафіксований в Донецькій області. Тут за кілограм можна віддати 100,64 грн.

Топ-3 найдорожчих продукту в столиці замикають яйця: десяток обійдеться в середньому в 30,31 грн. Зате в Чернівецькій області, де продають найдешевші яйця в країні, за десяток попросять майже на 7 грн менше — 23,56 грн.

Більше цін на ці та інші товари в різних областях — инфорграфике Uamarket.info.