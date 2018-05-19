АФІНИ, 19 травня — . Швидкісний катер вночі в суботу врізався в скелі на південному узбережжі Криту, три людини загинули і один тяжко поранений, повідомляє Афінське агентство новин АМНА.

© Fotolia / Sudok1СМИ повідомили про постраждалих при зіткненні катерів в ТаиландеЧП сталося пів на другу ночі.

Як повідомили рибалки, які знаходилися неподалік у морі, катер набрав швидкість і з невідомих причин врізався у скали.

Тяжкопораненого пасажира підняли рибалки, він госпіталізований.

Всі загиблі і поранений – молоді люди, віком приблизно 30 років.