МІНСЬК, 19 травня — . Президент Білорусії Олександр Лукашенко висловив співчуття голові Держради і Ради міністрів Куби Мігелю Діасу-Канелю у зв’язку з катастрофою пасажирського літака біля міжнародного аеропорту Гавани, повідомила прес-служба білоруського лідера.

© REUTERS / Alexandre МепедһіпіНа Кубі більше ста людей загинули під час аварії самолетаВ п’ятницю на Кубі розбився пасажирський літак Boeing, на борту якого було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, три людини вижили, інші загинули.

“Президент Білорусі Олександр Лукашенко від імені білоруського народу і себе особисто направив співчуття голові державної ради і ради міністрів Куби Мігелю Діасу-Канелю у зв’язку з катастрофою пасажирського літака біля міжнародного аеропорту Гавани”, — йдеться в повідомленні.

Глава білоруської держави відзначив, що в Білорусії звістку про численні людські жертви в результаті цієї авіакатастрофи сприйняли з великим болем і скорботою.

“Лукашенко також висловив щирі співчуття та передав слова підтримки рідним і близьким загиблих, побажав якнайшвидшого одужання постраждалим”, — додали в прес-службі.

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