ПЕКІН, 19 травня – . Голова КНР Сі Цзіньпін у суботу направив телеграму із співчуттями президентові Куби Мігелю Діас-Канелю і першого секретаря ЦК Компартії Куби Рауля Кастро у зв’язку з катастрофою літака, жертвами якого стали понад 100 осіб, повідомляє Центральне телебачення Китаю. © AFP 2018 / Adalberto RoqueВрачи повідомили про стан вижили в авіакатастрофі на Кубі

У п’ятницю на Кубі розбився пасажирський літак Boeing, на борту якого було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, при цьому три людини вижили.

“Шокований, дізнавшись про настільки серйозної катастрофи на Кубі, яка призвела до значних жертв. Від імені Компартії Китаю, китайського уряду, всього китайського народу і від себе особисто я хотів би висловити глибокі і щирі співчуття Компартії Куби, уряду країни, всього кубинського народу, потерпілим і сім’ям жертв цієї трагедії”, — наводить телеканал слова китайського лідера.

Сі Цзіньпін також висловив співчуття сім’ям екіпажу, які були громадянами Мексики.

Співчуття кубинській стороні також направив прем’єр Держради КНР Лі Кецян. © , ИнфографикаКрушение літака на Кубі