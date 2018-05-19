ДОНЕЦЬК, 18 травня — . Ресурс дипломатичних рішень на переговорах по Донбасу в Мисці практично вичерпаний, самопроголошеної Донецької народною республікою і Росією вжиті всі можливі кроки по врегулюванню конфлікту, заявив представник ДНР в Контактній групі на переговорах у Мінську Денис Пушилин.

© РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР заявили про появу нової “гарячої точки” в Донбасі”Позиції Києва на переговорах у Мінську і на лінії зіткнення абсолютно комплементарны. Відсутність переговорного настрою і агресія. У разі якщо переговорна ситуація не зміниться, то активна фаза військових дій – питання часу. Дипломатичний ресурс практично вичерпаний. Всі можливі кроки як з боку РФ, так і з нашого боку робляться на всіх можливих рівнях, але, на жаль, вони не знаходять позитивного відгуку з української сторони”, — сказав Пушилин.

У п’ятницю президент РФ Володимир Путін після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель заявив, що мінські угоди, на думку обох країн, є безальтернативною основою врегулювання конфлікту в Донбасі, а заміни “нормандскому формату” (РФ, Франція, Німеччина, Україна) по врегулюванню на сході України на сьогоднішній день немає.

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