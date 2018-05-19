Якщо Юлія Тимошенко переможе на виборах, вона отримає зовсім не те, про що мріяла. Про це в інтерв’ю журналу «Країна» розповів голова громадської організації «Центр UA» Олег Рибачук.

«Це буде інша країна — не подаруночок. Але у Тимошенко — хороший політичний інстинкт. Це буде цікава тема. В Україні досить злих і професійних спостерігачів, які будуть аналізувати кожну обіцянку. Обітниці Порошенко, що за тиждень закінчить АТО, продасть бізнес, повернулися йому сторицею. Нічого не виконано. Що не тема, то провал. Вже забув про свою стратегію розвитку “Україна 2020” і томос піднімає на хоругва (президент і Верховна Рада звернулися з проханням до Вселенського патріарха Варфоломія надати томос про автокефалію Православної церков в Україні. — ред.)», — пояснює він.

Це останній президентський шанс для Тимошенко, упевнений експерт.

«Вона не зможе, як раніше, перекроїти під себе олігархів і на одній вареничної в Дніпрі побудувати фінансову імперію. Країна інша. Матиме купу мотивованих опонентів, які будуть стежити за кожним її кроком», — додає Олег Рибачук.