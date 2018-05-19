ТОКІО, 19 травня – . Австралія і острівні держави Тихого океану, в тому числі Японія та Нова Зеландія, висловила “серйозну заклопотаність” триваючими порушеннями санкцій Ради безпеки ООН з боку КНДР і закликали Пхеньян вжити конкретні заходи для повної і незворотної денуклеаризації Корейського півострова.

© РИА Новини / Раміль СитдиковЮжная Корея виступила за продовження консультацій з КНДР”Лідери підкреслили значимість дипломатичних зусиль для досягнення повного, перевіряється і безповоротного знищення всіх видів зброї масового ураження, в тому числі біологічної та хімічної зброї, а також балістичних ракет і об’єктів у КНДР, що належать до ядерної і ракетної програми. Вони також відзначили важливість дотримання міжнародних резолюцій”, — йдеться у спільній декларації за підсумками що відбувся в Японії восьмого саміту лідерів тихоокеанських острівних держав.

У документі наголошується, що члени саміту “висловили серйозну заклопотаність діями, що вчинюються КНДР для обходу санкцій”. Зокрема, глави країн-членів саміту закликали “підвищити зусилля для дотримання резолюцій Ради безпеки ООН, у тому числі скасувати реєстрацію морських суден КНДР, які були помічені в незаконній торгівлі або судів тих країн”, під прапорами яких були виявлені порушники.

Лідери закликали КНДР зробити конкретні та негайні дії щодо дотримання резолюцій Ради безпеки ООН… Вони також висловили сподівання, що заяви КНДР про знищення ядерного полігону призведе до конкретних дій для реалізації обіцянок”, — йдеться в декларації.

© AP Photo / Ahn Young-јоопСделка США і КНДР під загрозою. Чому це вигідно РоссииНесмотря на ослаблення напруженості на Корейському півострові на тлі відбувся 27 квітня першого за 10 років саміту між лідерами Південної Кореї і КНДР, уряд Японії продовжує наполягати на необхідності збереження максимального тиску на Пхеньян до прийняття ним конкретних кроків щодо денуклеаризації.

Наприкінці квітня відбувся перший за 10 років саміт між лідерами Південної Кореї і КНДР. Кім Чен Ин став першим північнокорейським керівником, який перейшов через військово-демаркаційну лінію в зону відповідальності Південної Кореї. За підсумками саміту було прийнято спільну декларацію, в якій КНДР і Південна Корея заявили про намір добиватися повної денуклеаризації Корейського півострова, покращувати відносини, прагнучи до спільного процвітання і мирного возз’єднання.

Однак у вівторок КНДР ухвалила рішення про скасування запланованих на 16 травня переговорів на міністерському рівні з Південною Кореєю і поставила під сумнів доцільність саміту з США через навчань Max Thunder, які почалися 11 травня і триватимуть до 25 травня.

Початок нової історії: зустріч лідерів двох Корей© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР і Південної Кореї зустрілися на демаркаційній лінії між двома країнами у пункті переговорів Пханмунджом. Вони привітали один одного і обмінялися рукостисканнями. © AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР і Південної Кореї зустрілися на демаркаційній лінії між двома країнами у пункті переговорів Пханмунджом. Вони привітали один одного і обмінялися рукостисканнями.© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин перейшов через розділяє країни риску, ставши першим главою КНДР, який опинився на південній стороні від лінії, що розділяє Корейський півострів вже 65 років. © REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин перейшов через розділяє країни риску, ставши першим главою КНДР, який опинився на південній стороні від лінії, що розділяє Корейський півострів вже 65 років.© REUTERS / Korea Summit Press Pool”Наш голова Кім вперше в історії перетнув військово-демаркаційну лінію і в цей момент Пханмунджом став символом розколу, а символом світу”, — зазначив глава Південної Кореї. © REUTERS / Korea Summit Press Pool”Наш голова Кім вперше в історії перетнув військово-демаркаційну лінію і в цей момент Пханмунджом став символом розколу, а символом світу”, — зазначив глава Південної Кореї.© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин заявив, що делегація КНДР прибула на переговори з “відчуттям початку нової історії на шляху до миру і процвітання”. У свою чергу Мун Чже Ін закликав північнокорейського лідера до досягнення домовленостей. “Якщо ми проведемо щирий діалог, ми зможемо зробити великий подарунок нашої нації і людям нашої планети, які прагнуть до миру”, — сказав він. © REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин заявив, що делегація КНДР прибула на переговори з “відчуттям початку нової історії на шляху до миру і процвітання”. У свою чергу Мун Чже Ін закликав північнокорейського лідера до досягнення домовленостей. “Якщо ми проведемо щирий діалог, ми зможемо зробити великий подарунок нашої нації і людям нашої планети, які прагнуть до миру”, — сказав він.© AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле вітальній церемонії лідери двох країн пройшли по килимовій доріжці через стрій почесної варти в костюмах старовинної корейської династії під звуки гонгів і бубнів. © AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле вітальній церемонії лідери двох країн пройшли по килимовій доріжці через стрій почесної варти в костюмах старовинної корейської династії під звуки гонгів і бубнів.© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ оточенні почесної варти глави двох країн пройшли до місця офіційного фотографування, де Кім Чен Ина вітали члени секретаріату і ключові міністри Південної Кореї. © AP Photo / Korea Summit Press PoolВ оточенні почесної варти глави двох країн пройшли до місця офіційного фотографування, де Кім Чен Ина вітали члени секретаріату і ключові міністри Південної Кореї.© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры і представники влади Півдня і Півночі сфотографувалися на пам’ять на площі в зоні відповідальності Південної Кореї в Пханмунджоме. © REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры і представники влади Півдня і Півночі сфотографувалися на пам’ять на площі в зоні відповідальності Південної Кореї в Пханмунджоме.© REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем глави двох держав вирушили до будівлі переговорів “Дім миру” в демілітаризованій зоні для участі в межкорейском саміті. © REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем глави двох держав вирушили до будівлі переговорів “Дім миру” в демілітаризованій зоні для участі в межкорейском саміті.© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин запропонував президенту Південної Кореї частіше зустрічатися. Він заявив про готовність відвідати Сеул і побувати в президентській резиденції глави Південної Кореї. “Давайте тепер зустрічатися часто. Давайте побудуємо бажаний хороший світ”, — зазначив Кім Чен Ин. © AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ин запропонував президенту Південної Кореї частіше зустрічатися. Він заявив про готовність відвідати Сеул і побувати в президентській резиденції глави Південної Кореї. “Давайте тепер зустрічатися часто. Давайте побудуємо бажаний хороший світ”, — зазначив Кім Чен Ин.© REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чже Ін розповів лідерові КНДР про бажання побувати на священній для корейців горі Пектусан, яка знаходиться на кордоні з Китаєм. “Білоголовий” вулкан Пектусан пов’язаний зі старовинною легендою про походження корейського народу. © REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чже Ін розповів лідерові КНДР про бажання побувати на священній для корейців горі Пектусан, яка знаходиться на кордоні з Китаєм. “Білоголовий” вулкан Пектусан пов’язаний зі старовинною легендою про походження корейського народу.© REUTERS / Host BroadcasterГлавы двох країн взяли участь у церемонії посадки в Пханмунджоме сосни, яка виросла в 1953 році, коли завершилася трирічна Корейська війна. Це дерево – символ миру і процвітання. Політики присипали сосну ґрунтом з гори Пектусан в КНДР, і з гори Халласан на південнокорейському острові Чежудо. Мун Чже Ін полив дерево водою з протікає в Пхеньяні річки Тэдонган, а Кім Чен Ин — водою з річки Ханган, що протікає в Сеулі. © REUTERS / Host BroadcasterГлавы двох країн взяли участь у церемонії посадки в Пханмунджоме сосни, яка виросла в 1953 році, коли завершилася трирічна Корейська війна. Це дерево – символ миру і процвітання. Політики присипали сосну ґрунтом з гори Пектусан в КНДР, і з гори Халласан на південнокорейському острові Чежудо. Мун Чже Ін полив дерево водою з протікає в Пхеньяні річки Тэдонган, а Кім Чен Ин — водою з річки Ханган, що протікає в Сеулі.© REUTERS / Korea Summit Press PoolПо підсумками переговорів лідери двох країн домовилися почати переговори з США і Китаєм про заміну режиму перемир’я на Корейському півострові договором про світ. © REUTERS / Korea Summit Press PoolПо підсумками переговорів лідери двох країн домовилися почати переговори з США і Китаєм про заміну режиму перемир’я на Корейському півострові договором про світ. /