МОСКВА, 19 травня — . Єврокомісар з питань енергетики Мігель Аріас Каньете заявив, що ЄС залишається прихильним ядерної угоді з Тегераном, розраховує на подальший розвиток економічних відносин з Іраном. © REUTERS / Yves НегмапПомпео провів “хороші переговори” по Ірану з главами МЗС “євротрійки”

“До тих пір, поки Іран дотримується своїх зобов’язань за договором, ЄС також виконує всі свої зобов’язання”, — заявив Каньете за підсумками зустрічі з головою Організації з атомної енергетики Ірану Алі Акбаром Салехі в Ірані. Він зазначив, що можливі наслідки припинення договору були б “катастрофічними”. Трансляцію прес-конференції вів телеканал Press TV.

“З одного боку, ми хочемо знизити вплив санкцій США на європейський бізнес, а з іншого — підтримати зростання торгівлі та економічних відносин між ЄС та Іраном… Ми повністю віддані збереження економічної угоди”, — сказав Каньете.