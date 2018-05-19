АЛМА-АТА, 19 травня — . Спроба зміни історичного статусу Єрусалиму, що є рідним домом для представників різних етнічних і релігійних груп, загрожує стабільності на Близькому Сході, заявив міністр закордонних справ Казахстану Кайрат Абдрахманов.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийАнкара вважає перенесення посольства США в Єрусалим великої провокациейГлава МЗС Казахстану взяв участь у надзвичайному саміті Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в Стамбулі, скликаного за ініціативою чинного голови організації президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в зв’язку з подіями в секторі Газа 14 травня 2018 року.

Як повідомляється в поширеному в суботу прес-релізі МЗС республіки, казахстанська сторона висловила стурбованість загостренням ситуації в Палестині, заявила про неприйнятність застосування збройної сили проти її мирного населення і закликала міжнародне співтовариство вжити всіляких заходів для негайного припинення насильства.

“Глава зовнішньополітичного відомства Казахстану також підкреслив, що Єрусалим є рідним домом для представників різних етнічних груп і релігійних переконань, де палестинці та ізраїльтяни повинні поважати право один одного на існування”, — наголошується в прес-релізі.

© AFP 2018 / Mahmud НамѕЛАГ розробить план протидії визнання Єрусалиму столицею ИзраиляПо словами міністра, “будь-яка спроба піддати це право будь-якого сумніву, а також змінити історичний статус міста ставлять під загрозу мир і стабільність на всьому Близькому Сході”.

Знову заявив про прихильність Казахстану виконання рішень та резолюцій Генеральної Асамблеї і Ради безпеки ООН, глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що Казахстан виступає за якнайшвидше, повноцінне і всеосяжне врегулювання ситуації на Близькому Сході в рамках конструктивного політичного діалогу і закликає керівництво Ізраїлю і Палестини, а також всі зацікавлені сторони зробити конкретні кроки для забезпечення такого політичного рішення, яке б зробило можливим мирне співіснування двох держав.

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