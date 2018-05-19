АФІНИ, 19 травня — , Геннадій Мельник. Парламент Греції проголосував за передачу на розслідування до міністерства юстиції корупційного справи швейцарської фармацевтичної компанії Novartis і не став виносити рішення про переслідування за хабарі десяти політиків — двох колишніх прем’єрів і восьми колишніх міністрів.

© AFP 2018 / Aris МеѕѕіпіѕВ Греції створять комісію з розслідування корупційної справи NovartisПарламент визнав, що не має повноважень для звинувачення в корупції членів уряду.

Засідання тривало понад 14 годин – воно почалося вранці в п’ятницю і завершилося пізно вночі. Воно було присвячене підсумкам роботи парламентської комісії з розслідування справи Novartis.

“За” передачу справи в Мін’юст і проти переслідування політиків проголосували депутати правлячої коаліції і ультраправої партії “Золота зоря”, інші опозиційні партії в голосуванні не брали.

Опозиція звинуватила уряд в інтригах”, назвала справу “бульбашкою”, а підсумки голосування розцінила як фіаско правлячої коаліції. Однак прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив у ході слухань, що справа Novartis взявся не з вакууму, і поцікавився – видавалися чи ні при попередніх урядах міністерські укази, що надавали пільги швейцарської компанії?

© AFP 2018 / Sakis MitrolidisВ Греції десять екс-міністрів звинуватили у хабарництві по справі NovartisЦипрас заявив, що уряд має намір повністю пролити світло на цю справу і не допустити відходу від відповідальності винних. “І єдиний спосіб полягає в тому, щоб повернути справу в звичайне правосуддя, яке є єдиним, хто може вирішити”, — сказав прем’єр.

За його словами, закон не дозволяє визнати, що хабарництво і відмивання грошей не пов’язані з виконанням міністром обов’язків, а, отже, парламент не компетентний проводити судове переслідування.

Грецьке законодавство забороняє без дозволу парламенту переслідувати політиків за дії, вчинені під час виконання ними обов’язків на державній службі. “Однак продовжувати розслідування може звичайне правосуддя, яке контролює злочину, що не підпадають у закон про відповідальність міністрів”, — сказав прем’єр, зазначивши, що такі висновки містяться в доповіді парламентської комісії.

Справа Novartis

© AFP 2018 / Aris МеѕѕіпіѕАмериканские прокурори прибутку в Грецію розслідувати справу компанії NovartisШвейцарская компанія Novartis — один з найбільших в світі виробників ліків — підозрюється в тому, що давала хабарі тисяч лікарів та державних службовців за просування її лікарських засобів. У розслідуванні, розпочатому більше року тому, брало участь і ФБР США. На думку слідства, завищення цін на ліки в Греції “зіграло роль каталізатора на світовому фармацевтичному ринку”. Греція є країною-орієнтиром для встановлення цін на лікарські засоби в десятках інших країн.

Серед підозрюваних в причетності до корупції — колишні прем’єр-міністри Антоніс Самарас (2012-2015 роки) і Панайотіс Пикрамменос (прем’єр службового уряду в травні-червні 2012 року), колишні міністри Янніс Стурнарас (зараз голова Банку Греції), Дімітріс Аврамопулос (зараз єврокомісар у справах міграції та внутрішніх справ), Адоніс Георгіадіс, Евангелос Венізелос (колишній віце-прем’єр — глава МЗС, колишній міністр фінансів, оборони, культури, юстиції), Андреас Ликурентзос, Маріос Салмас, Андреас Ловердос, Йоргос Кутруманис.

Прем’єр Греції Ціпрас раніше оцінив у 23 мільярди євро втрати країни від завищення цін на ліки Novartis, пообіцяв довести розслідування до кінця і вимагати відшкодування збитків. За його словами, величезні втрати держави від корупції у справі Novartis стали однією з причин фінансової кризи, що вибухнула в 2010 році, коли країна змушена була підписати меморандуми з кредиторами і вдатися до їх допомоги.

“Наша країна виявилася банкрутом із-за морального занепаду, виродження всієї політичної системи, толерантності до корупції, яка панувала протягом багатьох років у країні”, — сказав прем’єр.

Сама компанія заявила, що більше 14 місяців Novartis співпрацює з грецькими та американськими властями і проводить власні внутрішні розслідування. Компанія заявляла, що не буде коментувати чутки та звинувачення в засобах масової інформації, “які є результатом вибіркових витоків конфіденційних даних і частини попереднього розслідування”.