ЄРЕВАН, 19 травня – . Начальник поліції Вірменії Валерій Осіпян представив у суботу керівному складу відомства своїх нових заступників — Армана Саркісяна і Ованеса Кочаряна, повідомив начальник відділу зв’язків зі ЗМІ поліції республіки Едгар Джаноян.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПрезидент Вірменії призначив нових керівників поліції та РНБ”Саркісян, який займав раніше посаду першого заступника начальника Головного управління карного розшуку, призначений першим заступником начальника поліції Вірменії. Заступником начальника став колишній голова штабу поліції Ованнес Кочарян”, — зазначив Джаноян.

За його словами, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю очолив колишній керівник Ширакського обласного управління поліції Артак Карапетян.

Раніше президент республіки Армен Саркісян звільнив від посад заступника начальника поліції Унана Погосяна і Самвела Ованнисяна.

Осіпян був призначений главою поліції Вірменії 10 травня за пропозицією прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.