Сумарна заборгованість по заробітній платі в Росії на 1 травня 2018 року збільшилася на 4,9% порівняно з 1 квітнем поточного року і досягла 3,001 млрд рублів. Такі дані сьогодні наводить Федеральна служба державної статистики.

«На 1 травня 2018 року, за відомостями, поданими організаціями (що не належать до суб’єктів малого підприємництва) сумарна заборгованість по заробітній платі по колу спостережуваних видів економічної діяльності склала 3 млрд 1 млн рублів і порівняно з 1 квітня 2018 року збільшився на 141 млн рублів (на 4,9%)», — йдеться в матеріалах Росстату.

Із загальної суми невиплаченої зарплати на борги, що утворилися в 2017 році, доводиться 969 млн рублів (32,3%), у 2016 році і раніше — 1 млрд 146 млн рублів (38,2%).

Як зазначає відомство, заборгованість по зарплаті на 1 травня була перед 48,2 тис. осіб (менше 1% працівників з обстежуваним видами економічної діяльності), з них 41% — працівники обробних виробництв; 23% — будівництва; по 10% — сільського господарства, полювання та надання послуг у цих областях, лісозаготівель і транспорту; 5% — видобутку корисних копалин.