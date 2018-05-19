Серед загиблих – організатор турніру з крикету і заступник мера міста.

У Джелалабаді (Афганістан) на стадіоні під час матчу з крикету стався вибух, загинули щонайменше вісім осіб.

Про це повідомляє телеканал Tolo News з посиланням на губернатора провінції Нангархар Аттааулаха Хогйани.

Серія вибухів на стадіоні в Джелалабаді сталася під час матчу з крикету. В результаті інциденту загинули вісім людей, ще 45 отримали поранення. Серед загиблих – організатор турніру з крикету і заступник мера міста Мехтарлам.

За словами місцевої влади, матч між місцевими командами був приурочений до священного для мусульман місяця Рамадан.

Терористична організація Талібан вже виступила з заявою про непричетність до теракту.