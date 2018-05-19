Моз України підготувало законопроект, який скасує видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Дотепер українське законодавство визначало народну медицину як метод оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування, заснований на досвіді багатьох поколінь людей, усталені в народних традиціях і не вимагає державної реєстрації. Що це за методи і як їх можна обґрунтувати з наукової точки зору доказової медицини невідомо. Якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів та екстрасенсів, як метод лікування, цього не може визнавати закон і держава», — написала вона.

Супрун зазначила, що Моз «ні в якому разі не може надавати дозвільні документи» на таку діяльність.

Підготовлений законопроект передбачає не лише скасування видачі спеціального дозволу на заняття цілительством, але й заборона реклами народної медицини.



