ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Київ відкидає всі пропозиції спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і представників самопроголошеної Донецької народної республіки по врегулюванню ситуації навколо Донецької фільтрувальної станції, заявив керівник представництва ДНР в спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню Руслан Якубов. Ігор МасловВ ДНР заявили, що дипломатичний ресурс в деескалації майже вичерпано

“Київ вперто відкидає всі пропозиції щодо врегулювання ситуації навколо Донецької фільтрувальної станції, прикриваючись абсолютно абсурдними причинами, вимагаючи від представників РФ на переговорах у Мінську виконання певних дій, як від сторони конфлікту, а не як країни-гаранта Мінських угод (щодо врегулювання в Донбасі — ред.). Одна з таких абсурдних причин-застережень – вихід представників РФ з СЦКК. При цьому Україна не приймає не тільки наші пропозиції а й ті, які висуває ОБСЄ”, — сказав він.

Раніше МЗС РФ повідомив, що російська сторона припиняє діяльність в рамках СЦКК. У російському міністерстві нагадали, що СЦКК стикався з серйозними труднощами із-за позиції українських властей. Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі допускають повернення російських офіцерів у СЦКК в тому випадку, якщо Київ припинить провокаційні дії у їх відношенні і надасть їм можливість та умови для виконання своєї функції.

Якубов пояснив, що в числі багатьох були висунуті пропозиції про спільне інспектування та експлуатації об’єкта з представниками Києва і доступі обох сторін для контрольних заходів. Сергій АверинВ ДНР заявили про появу нової “гарячої точки” в Донбасі

Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою близько 400 тисяч жителів Донецька, Авдіївки, Ясинуватій і ряд інших населених пунктів по обидві сторони лінії зіткнення. Робота станції за час конфлікту в Донбасі неодноразово призупинялася через обстріли.

Постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич назвав критичною ситуацію, що склалася навколо станції.