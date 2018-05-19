АФІНИ, 19 травня — , Геннадій Мельник. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас заявив, що підтримає надання грекам, які проживають за кордоном, права голосувати на виборах, в той же час він виключив можливість дострокових парламентських виборів, заявивши, що вони пройдуть у встановлений законом термін – у вересні 2019 року.

© РИА Новини / Геннадій МельникНовый закон про вибори в Греції не зміг набрати 200 голосів у парламентеВопрос про вибори Ціпрас зачепив за час виступу в парламенті Греції при обговоренні корупційного справи швейцарської фармацевтичної компанії Novartis і причетності до нього колишніх міністрів.

Опозиція вимагає провести дострокові вибори в парламент і заявляє, що треба дати право голосу грекам, внесених у виборчі списки, але проживають за кордоном. За кордоном живе приблизно 5 мільйонів греків, десятки тисяч з них зареєстровані у виборчих списках у Греції.

“Я хотів би заявити з трибуни парламенту цим людям, особливо тим, кому в останні роки доводилося емігрувати за кордон, кого висилає власний уряд, що ми будемо першими, хто надасть їм право голосувати за кордоном. Так, діти brain drain (витоку мізків) мають право голосувати в країнах їх проживання”, — сказав прем’єр.

Ціпрас розкритикував вимоги найбільшої опозиційної партії “Нова демократія” провести дострокові вибори у зв’язку зі зміною політичної ситуації в країні і майбутнім виходом Греції з програм допомоги з кредиторами.

“Лідер парламентської опозиції знову вимагає вибори. Не дивно. Протягом двох з половиною років я чую це. Він просить провести вибори у вересні, віце-президент його партії закликає до виборів завтра, а його радник вважає, що вибори пройдуть разом з європейськими виборами і будуть у травні 2019 року”, — сказав прем’єр і відкинув всі ці вимоги. “Наступні вибори намічені на осінь 2019 року”, — заявив Ціпрас.