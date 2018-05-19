МОСКВА, 19 травня — . Патріарх Московський і всієї Русі Кирил висловив співчуття голові Держради Куби Мігелю Діас-Канелю Бермудесу у зв’язку з авіакатастрофою в аеропорту Гавани, повідомляє сайт Російської православної церкви.

© REUTERS / Alexandre МепедһіпіЛидер Китаю висловив співчуття народу Куби після авиакатастрофыВ п’ятницю на Кубі розбився пасажирський літак Boeing, на борту якого було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, при цьому три людини вижили.

“З глибокою скорботою дізнався про катастрофи авіалайнера в аеропорту Гавани, яка забрала багато людських життя. Приношу вам, рідним і близьким жертв трагедії, сердечні і щирі співчуття. Вірні нашої Церкви співпереживають горю, яке торкнулося багатьох сімей”, — йдеться у зверненні патріарха.

Предстоятель Російської православної церкви заявив, що молиться, щоб Господь полегшив біль та страждання людей, які втратили своїх рідних і близьких, і подав швидке зцілення тим, кому вдалося вижити.

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