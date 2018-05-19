БРЮССЕЛЬ, 19 травня – . ЄС і Іран домовилися провести семінар високого рівня з ядерної співпраці відбудеться в Брюсселі в кінці листопада 2018 року, говориться в спільній заяві за підсумками переговорів єврокомісара по енергетиці і глави іранської організації з атомної енергетики.

© AFP 2018 / Philippe НидиепЕврокомиссар підтвердив прихильність ЄС ядерної угоді з ИраномВ суботу в Тегерані відбулася зустріч єврокомісара Мігеля Аріаса Каньете і голови організації з атомної енергетики Ірану Алі Акбара Салехі.

Сторони домовилися, що “третій семінар високого рівня з ядерної співпраці відбудеться в Брюсселі в кінці листопада 2018 року”.