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ЄС і Іран домовилися про семінар високого рівня в Брюсселі

19.05.2018

БРЮССЕЛЬ, 19 травня – . ЄС і Іран домовилися провести семінар високого рівня з ядерної співпраці відбудеться в Брюсселі в кінці листопада 2018 року, говориться в спільній заяві за підсумками переговорів єврокомісара по енергетиці і глави іранської організації з атомної енергетики.

Флаг Евросоюза. © AFP 2018 / Philippe НидиепЕврокомиссар підтвердив прихильність ЄС ядерної угоді з ИраномВ суботу в Тегерані відбулася зустріч єврокомісара Мігеля Аріаса Каньете і голови організації з атомної енергетики Ірану Алі Акбара Салехі.

Сторони домовилися, що “третій семінар високого рівня з ядерної співпраці відбудеться в Брюсселі в кінці листопада 2018 року”.

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