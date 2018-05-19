18 травня в Сирії неподалік від авіабази поруч з містом Хама прогриміло кілька вибухів. Про це повідомили на сторінці у соціальній мережі Muhammad Jazira і опублікували фото та відео з місця подій.

За попередньою інформацією, сталося п’ять вибухів недалеко від авіабази, швидше за все їх причиною могла стати пожежа на складі боєприпасів. Однак на сторінці в Twitter військового джерела Partisangirl повідомляється, що причиною вибухів нібито став ракетний удар Ізраїлю.

Нагадаємо, іранські збройні формування, що діють в Сирії, в ніч на четвер, 10 травня, випустили близько 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. У свою чергу “отвєтка” не змусила себе довго чекати. Ізраїль завдав масованого удару по десяткам іранських військових об’єктів в Сирії. У той же час офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрикус заявив, що Росія була проінформована про заплановане ударі.