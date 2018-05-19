ГАЗУ, 19 травня — . Двоє палестинців померли від поранень, отриманих в понеділок — найкривавіший день зіткнень з ізраїльськими військовими уздовж кордонів сектора Газа, повідомили місцеві медики.

© AFP 2018 / Mahmud НамѕУ Гази близько тисячі палестинців беруть участь у сутичках з військами ИзраиляЗа 14 травня, коли багатотисячні протести співпали з відкриттям американського посольства в Єрусалимі, загинули або отримали поранення виявилися смертельними, 64 жителя анклаву.

“Сьогодні вранці в лікарнях Шифа і аль-Акса померли двоє чоловіків, 58 і 20 років, які 14 травня отримали поранення у зіткненнях з ізраїльською армією”, — сказав прес-секретар місцевого міністерства охорони здоров’я Ашраф аль-Кідра.

Всього з 30 березня, коли почалися протестні акції на кордоні з Ізраїлем під загальною назвою “Великий марш повернення”, в зіткненнях з військовими загинули 110 палестинців.

Після 14 травня масштаби виступів та цифри втрат помітно скоротилися. Напередодні на кордонах анклаву постраждало 58 осіб, тільки двоє з яких поранено бойовими кулями, повідомила прес-секретар Червоного півмісяця Ираб аль-Фукаха.

Місцеві медики розповідають, що вивозять поранених на лікування за кордон через Ізраїль і Єгипет, який вперше за довгий час відкрив “Рафах”, єдиний перехід на кордоні з сектором Газа, і обіцяє, що той буде працювати весь священний для мусульман місяць Рамадан.

Називаючи свої дії необхідною самообороною від агресивних натовпів, що йдуть на прорив кордону, Ізраїль відкидає заклики до міжнародного розслідування кровопролиття і загрожує продовжити застосовувати військову силу в подібних обставинах.

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