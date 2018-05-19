МОСКВА, 19 травня — . Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв направив телеграму із співчуттями голови державної ради Куби Мігелю Діас-Кориця Бермудесу у зв’язку з авіакатастрофою в аеропорту Гавани, повідомляє прес-служба кабміну. © AP Photo / Ramon ЕѕріпоѕаКубинский бортінженер назвав ймовірну причину авіакатастрофи

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу. Також повідомлялося, що три жінки вижили, проте одна з них померла після шпиталізації.

“Ми сумуємо разом з народом Куби. Прошу вас, пане голово, передати слова співчуття й підтримки рідним і близьким загиблих, побажання якнайшвидшого одужання пораненим”, — йдеться в телеграмі. © , ИнфографикаКрушение літака на Кубі