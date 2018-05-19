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У ДНР з-за обстрілу загинули мирна мешканка і ополченець

19.05.2018

ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Дві людини загинули в самопроголошеній Донецької народній республіці при обстрілі з боку українських силовиків за минулу добу, заявив журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин.

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. © РИА Новини / Сергій АверинВСУ 24 рази порушили перемир’я в Донбасі за добу, заявили в ДНР”В результаті артилерійського обстрілу Комсомольського району Горлівки загинула мирна мешканка 1932 року народження. Захищаючи мирних жителів, загинув один військовослужбовець ЗС ДНР”, — сказав Басурин.

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