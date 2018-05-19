ЛУГАНСЬК, 19 травня – . Офіційний представник Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки Андрій Марочко в суботу назвав позиції українських силовиків, з яких був проведений обстріл населеного пункту Троїцьке, що призвів за собою загибель трьох мирних жителів.

© РИА Новини / СтрингерВ ЛНР заперечують причетність до обстрілу ТроицкогоРанее українські силовики заявили про артобстріл населеного пункту Троїцьке в Донбасі з боку ополченців, руйнування і загибелі трьох мирних жителів.

“За даними нашої розвідки, в населеному пункті Червоний Орач знаходиться пункт тимчасової дислокації самохідного артилерійського дивізіону 54 бригади ЗСУ з гаубицями 2С1”, — сказав Марочко.

За даними оборонного відомства республіки, обстрілу в ніч з 17 на 18 травня артилерійська батарея зі складу зазначеного дивізіону висунулася на вогневу позицію в населений пункт Відродження для обстрілу позицій Народної міліції ЛНР.

“Через недосвідченість українських навідників, під час обстрілу частина снарядів потрапила в житловий сектор населеного пункту Троїцьке”, — сказав Марочко.

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