Південнокорейським журналістам, які хотіли висвітлювати демонтаж ядерного полігону КНДР, відмовили у візах.

Північна Корея проігнорувала список журналістів, який передав уряд Південної Кореї для акредитації на висвітлення закриття ядерного полігону. Про це в п’ятницю, 18 травня.

Список передали через канал комунікації в Пханмунджоме, але північнокорейська сторона його не прийняла.

“Уряд спробував повідомити наших журналістів (Північна Корея про імена), які розкажуть про захід по демонтажу ядерного полігону по каналу зв’язку в Панмунджоме, але Північ цього не прийняв”, – сказав чиновник міністерства.

Раніше КНДР запрошувала чотирьох журналістів новинних агентств або телеканалів для висвітлення події.