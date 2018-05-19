У п’ятницю, 18 травня, на Кубі сталася авіакатастрофа. Boeing 737 місцевої авіакомпанії Cubana de Aviacion зі 107 пасажирами на борту розбився, вилетівши з Гавани в Ольгин. Про це повідомляє канал Telemundo з посиланням на кубинське телебачення.

Лайнер впав недалеко від території школи через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Гавани. Очевидці розповідають про мови полум’я і клуби диму. які стоять над місцем аварії літака.