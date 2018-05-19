ЛУГАНСЬК, 19 травня — . Українські силовики проводять в Донбасі навчання по обладнанню понтонних переправ і захоплення територій, заявив на брифінгу офіційний представник Народної міліції самопроголошеної Луганської народної республіки (ЛНР) Андрій Марочко.

© РИА Новини / СтрингерВСУ стягують озброєння і техніку в Донбас, заявили в ЛНР”Агресивні наміри противника підтверджуються і характером проведених військових навчань. Так, в районі населеного пункту Новоайдар з підрозділами 80 бригади ЗСУ проведено тактико-спеціальне навчання з відпрацюванням питань наведення понтонної переправи через водну перешкоду, а також перекидання особового складу і озброєння і військової техніки, захоплення і утримання плацдарму на протилежному березі”, — розповів Марочко.

Представник оборонного відомства республіки уточнив, що останні два тижні українські силовики активно проводять розвідку вздовж річки Сіверський Донець в районах, поблизу лінії зіткнення.

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