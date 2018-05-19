Повінь – зміна системи

Menu
Close

У ДНР заявили, що знищили мінометний розрахунок ЗСУ, обстреливавший Горлівки

19.05.2018

ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Заступник командуючого оперативним командуванням самопроголошеної Донецької народної республіки (ДНР) Едуард Басурин заявив, що ополченці знищили мінометний розрахунок українських силовиків, який обстрілював житлові квартали підконтрольної ДНР Горлівки.

Последствия обстрела Куйбышевского района в Донецке. © РИА Новини / Сергій АверинВ ДНР з-за обстрілу загинули мирна мешканка і ополченець”Нашими підрозділами був знищений ще один мінометний розрахунок українських силовиків, який вів цілеспрямований вогонь по житлових районах околиць Горлівки”, — сказав журналістам Басурин.

Він додав, що мінометний розрахунок був знищений в результаті застосування незаборонених видів озброєння”.

Читайте докладніше про конфлікт на Україні >>

Минские соглашенияМінські угоди

Читайте також:   Трамп не виключив, що помилує свого засудженого прихильника-шерифа
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *