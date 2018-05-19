ДОНЕЦЬК, 19 травня — . Українські силовики застосували при обстрілі Горлівки, підконтрольної самопроголошеної ДНР, заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси зі шрапнеллю, заявив журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин.

Напередодні в адміністрації Горлівки повідомили про обстріл житлових кварталів міста, в результаті загинула мирна мешканка.

“Вчора були застосовані житлових районів Горлівки артилерійські боєприпаси зі шрапнеллю. Весь Комсомольський район усіяний вражаючими елементами у вигляді цвяхів. Застосування таких боєприпасів повністю порушує міжнародні конвенції”, — зазначив Басурин. Виконання Мінських угод