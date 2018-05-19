ПІВДЕННО-САХАЛІНСЬК, 19 травня – . Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе на майбутній зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним розраховує на прогрес у висновку мирного договору між країнами, про це він заявив в інтерв’ю програмі “Вести в суботу” телеканалу “Росія1”. © РИА Новини / Віталій БелоусовЯпония і Росія проведуть зустріч заступників голів МЗС

“Я розраховую домогтися прогресу в розв’язанні найважливішого завдання укладення мирного договору. Ми неухильно дотримуємося позиції, що необхідно укласти мирний договір шляхом рішення про приналежність чотирьох островів (Курильських), але, на жаль, минуло вже понад 70 років, а мирний договір так і залишається неукладеним, це абсолютно ненормальна ситуація. І я, і президент Путін в цьому повністю співпадаємо”, — сказав Абе.

Відносини Росії та Японії довгі роки затьмарює відсутність мирного договору. Японія претендує на острови Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, посилаючись на двосторонній Трактат про торгівлю і кордони 1855 року. Повернення островів Токіо поставив умовою укладення мирного договору з росією, який після закінчення Другої світової війни так і не був підписаний. Позиція Москви полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.

За словами Абе, саме тому в ході зустрічі з Путіним в японському місті Нагата був сформульований новий підхід до вирішення цієї проблеми. “Суть його в тому, що, йдучи шляхом укладення мирного договору, жителі Японії і Росії повинні усвідомити важливість двосторонніх відносин, вони повинні зрозуміти, що мирний договір потрібен для розвитку японо-російських зв’язків”, — пояснив Абе. © AFP 2018 / Yoshikazu ТѕипоВ Японії пообіцяла продовжити роботу над мирним договором з Росією

В ході попередніх зустрічей, Абе сказав, сторонам вдалося досягти певних домовленостей, і їх реалізація вже йде повним ходом. Зокрема, мається на увазі пункт про спільну господарську діяльність на чотирьох Курильських островах.

“Я не сумніваюся, що спільна господарська діяльність на островах, покликана покращити життя людей на цих територіях, зусилля обох країн повинні привести до зміцнення довірчих відносин. Цей підхід був предметом бурхливих дискусій в нашій країні, але зараз, як мені здається, він викликає розуміння з боку значної частини населення Японії, і, що важливо, з боку колишніх жителів островів. Я готовий ще просунути співпрацю з Росією у цьому напрямку”, — сказав прем’єр-міністр Японії.

Він зазначив, що через кілька днів відбудеться вже 21-я його зустріч з президентом РФ, і загальна позиція глав держав полягає в тому, що в японсько-російських відносинах закладено величезний потенціал.

“Ми обидва виходимо з того, що ці приховані можливості мають бути реалізовані в результаті всебічного розвитку співпраці. Я впевнений, що це піде на користь розвитку наших країн і одночасно стане великим внеском у зміцнення стабільності в усьому світі. Роль вашої країни надзвичайно важлива, я про це постійно кажу, у тому числі в рамках “групи семи”. Мені здається, президент Путін дотримується такої ж думки. Я ж вважаю, японо-російські відносини повинні бути ще більш стабільними”, — підкреслив Абе.

Прем’єр Японії 25-26 травня відвідає РФ з офіційним візитом на запрошення президента Путіна. Абе в якості почесного гостя візьме участь у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму.