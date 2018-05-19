КАЇР, 19 травня — . Влада Саудівської Аравії звільнять в суботу близько тисячі ув’язнених з Ефіопії в ході візиту до Ер-Ріяд ефіопського прем’єра Абия Ахмеда, повідомило ефіопське видання Fana.

“Всього близько тисячі ефіопських ув’язнених будуть звільнені”, — сказав виданню офіційний представник уряду африканської країни.

Раніше МЗС Ефіопії повідомив, що Аддіс-Абеба зверталася з офіційним запитом про звільнення ефіопських громадян, які перебувають у місцях ув’язнення в Саудівській Аравії.

У Саудівській Аравії десятки тисяч іноземців відбувають покарання, в основному, за порушення міграційного законодавства.