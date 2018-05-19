ВІНДЗОР (графство Беркшир, Англія), 19 травня — , Марія Тютюн. Британський принц Гаррі і американська актриса Меган Маркл повінчалися і покинули каплицю святого Георгія Віндзорського замку.

Церемонія пройшла у присутності членів королівської родини, близьких друзів пари і численних гостей. Шафером принца Гаррі виступив його старший брат принц Вільям. Наречену до вівтаря вів принц Чарльз, якого Меган попросила бути посадженим батьком. Благословив молодят архієпископ Кентерберійський.

А люди все продовжують прибувати в Віндзор. Вдалий день для вуличних торговців британськими прапорцями з портретами принца Гаррі і Меган Маркл: їх товар сьогодні один з найбільш ходових. #HarryandMeghan #RoyalWeddingTODAY pic.twitter.com/jX5YNvuA2Y — Світові (@RIA_Worldnews) 19 травня 2018 р.

Принц Гаррі був у чорній військовій формі полку палацової кавалерії. Наречена вибрала для вінчання біле плаття від Givenchy з відкритими плечима і довгою фатою.

© AP Photo / Prabhjot GillСвадебные традиції британської королівської семьиВ весільної церемонії брали участь декілька священиків. Одного з них — головуючого єпископа єпископальної церкви з Чикаго Майкла Каррі — принц Гаррі з нареченою запросили прочитати проповідь. Але манера проповідника виявилася досить дивною: він емоційно розмахував руками, повертався всім корпусом в різні боки, кричав і обертав очима. Це навіть викликало сміх у деяких гостей.

До головної цього року весілля Великобританії ще дві години. А поки по вулицях Віндзора йде військовий оркестр.#HarryandMeghan #RoyalWedding pic.twitter.com/oqYb9t9bzW — Світові (@RIA_Worldnews) 19 травня 2018 р.

Після церемонії герцог і герцогиня Сассекские (такий титул отримали наречені від королеви) всілися у відкрите ландо, щоб проїхати по центру міста. Потім відбудеться прийом для 600 гостей в залі святого Георгія Віндзорського замку.

Увечері принц Уельський влаштує вечеря для молодих, їх найближчих родичів і друзів в Фрогмор-хаусі.