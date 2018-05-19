АФІНИ, 19 травня — , Геннадій Мельник. Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас в суботу поінформував президента Прокописа Павлопулоса і лідерів політичних партій про хід переговорів щодо вирішення “македонської проблеми” і підтвердив вимогу внести зміни в конституцію сусідньої країни, повідомила прес-служба прем’єра. Олексій ВитвицкийЦипрас розповів про “важкому процесі” за рішенням македонської проблеми

На минулому тижні Ціпрас провів переговори зі своїм колегою з колишньої югославської республіки Македонія Зораном Заевым.

Греція вимагає зміни назви сусідньої республіки, щоб її не плутали з грецькою областю Македонія, і вважає, що Скоп’є проводить політику іредентизму, тобто спроб возз’єднання територій з розділеним народом в рамках єдиної держави. Хоча під конституційною назвою “Республіка Македонія” країну визнають 142 держави, через позицію Греції в міжнародні організації вона входить під назвою “колишня югославська республіка Македонія”. Суперечка між двома країнами, що тягнеться майже 30 років, заважає прийому Македонії в НАТО і Євросоюз.

Ціпрас вранці в суботу зустрівся з президентом Греції Павлопулосом, а потім провів телефонні розмови з політичними лідерами країни, щоб інформувати їх про хід переговорів за назвою КЮРМ, зазначає прес-служба.

“Інформуючи політичних лідерів, прем’єр-міністр знову підтвердив позицію уряду з пошуку угоди, у відповідності з національною лінією — складене назву, яка буде використовуватися всюди. У цьому контексті він підкреслив як необхідну передумову перегляд конституції сусідньої країни, що дозволить усунути будь-яку форму іредентизму. Конституційні зміни необхідні також в якості одного з основних умов членства в міжнародних організаціях”,- повідомила прес-служба. © AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaГлава МЗС Греції розповів про хід переговорів про перейменування Македонії

Прем’єр-міністр також повідомив політичним лідерам, що позиція уряду полягає в тому, щоб не вдаватися в конкретне обговорення, якщо спочатку не будуть виконані зазначені умови.

Реакція більшості партій поки невідома, але лідер Компартії Греції Дімітріс Куцумбас вже висловився проти прийому колишньої югославської республіки Македонія в НАТО і Євросоюз.

Як повідомила прес-служба КПГ, генсек партії Куцумбас підтвердив прем’єру позицію партії — не допустити приєднання сусідньої країни до НАТО і ЄС. Він заявив також, що будь-яка угода має передбачати перегляд конституції у сусідній країні, щоб вирішити всі питання іредентизму.

Куцумбас заявив також, що ім’я повинно мати чітке географічне визначення, чого не гарантує нову пропозицію перейменувати сусідню країну в “Республіку Илинденская Македонія”.

Після переговорів Ціпраса і Заева з’явилися публікації, що Скоп’є висунув нову пропозицію щодо назви — Республіка Илинденская Македонія, з яким може погодитися опозиція в Скоп’є. Це назва посилається на Илинденское повстання проти османської імперії в 1903 році, названий так, оскільки воно почалося в Ільїн день — 2 серпня.