МОСКВА, 19 травня — . Літак Су-30МКІ ВПС Індії відстежив китайський винищувач Chengdu J-20, здійснював проліт над Тибетом, повідомляє портал Indian Defence Research Wing. © AP Photo / Channi AnandСделай сам: яке російське зброю виробляють за кордоном

За інформацією видання, це сталося в січні, коли китайські винищувачі відпрацьовували повітряні бої в районі індійського кордону. Після навчань індійські льотчики, які спостерігали за маневрами з свого повітряного простору, заявили, що радар Су-30МКІ зміг засікти “невидимок”.

“Нові китайські літаки не такі вже і “невидимі”, тому індійським ВПС вдалося впоратися з викликом. <…> Радар “Сухого” зміг їх знайти, тому поява J-20 не вплине на розстановку сил в регіоні”, — стверджує портал з посиланням на представників Військово-повітряних сил Індії.

© РИА Новини / Сергій ПятаковРоссия модернізує винищувачі Міг-29КУБ і Су-30МКІ збройних сил ИндииРоссия і Індія — найбільші партнери у сфері військово-технічного співробітництва. Щорічно Москва поставляє Нью-Делі зброю і техніку на мільярди доларів.

Індія виробляє багатоцільовий винищувач Су-30МКІ самостійно за ліцензії, Росія поставляє лише сировина — авіаційний алюміній і титанову штампування. Так, з 2000 року корпорація Hindustan Aeronautics Limited (HAL) випустила більше 200 літаків.