Абе розраховує на прогрес у висновку мирного договору між Японією і Росією.

“На майбутній зустрічі з президентом я маю намір обговорити, як далеко за два роки вдалося просунутися у здійсненні цього плану. Я також розраховую домогтися прогресу в розв’язанні найважливішого завдання – укладення мирного договору”, – сказав він.

За словами Абе, він прийшов до згоди з Путіним у поглядах на шляхи досягнення поставленої мети. Ключем в справі укладення мирного договору лідери бачать усвідомлення важливості японо-російських зв’язків народами двох країн.

Абе 25-26 травня на запрошення Путіна відвідає РФ і візьме участь у заходах Петербурзького міжнародного економічного форуму. 26 травня в Москві відбудуться російсько-японські переговори.

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди: Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Влада Японії вважають, що ці острови є територією у зв’язку з укладеним у 1855 році Трактатом про торгівлю і кордони. У РФ вважають, що ці острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни.