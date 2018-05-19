Звернення в підтримку вимог українця Олега Сенцова оприлюднили друзі і колеги незаконно засудженого в Росії кінорежисера і письменника.

Вони просять народ України, керівництво держави і всю світову громадськість докласти максимум зусиль для звільнення як Сенцова, так і всіх інших в’язнів Путіна.

«Олега я знаю не багато. Познайомилися на Майдані. Чергували разом біля вогнища.

Я звернув увагу, що у нього був яскравий блакитний комбінезон, на якому написано, що він був учасником якогось кінофестивалю, здається, в Новосибірську, – каже учасник АТО, ініціатор звернення Вадим Саввон. – Олег чудовий чоловік! У ньому поєдналося, здавалося б, несумісне – світлий романтик і дуже сильний практик. Він – людина, закохана у свою справу. Тільки він міг продати своє майно заради створення задуманого фільму». Читайте також: «Дай Бог йому здоров’я». Путін відреагував на одужання Скрипаля «Для нас важлива доля кожного українця, незаконно ув’язненого в Росії.

Особливо ми стурбовані долею Олега Сенцова, який у свій час, за поданням Національної спілки журналістів України, отримав Шевченківську премію. Також ми привертаємо увагу до незаконного ув’язнення нашого колеги Романа Сущенко та незаконному засудженню кримського журналіста Миколи Семени. Звернення на підтримку Олега Сенцова – один з варіантів тиску широкої громадськості, щоб домогтися звільнення українського режисера», – сказав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Як відомо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити 64 українських політв’язнів.