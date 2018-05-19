МОСКВА, 19 травня — . Виконком СНД поки не отримав повідомлень від України про відкликання її представників з усіх статутних органів СНД, повідомила заступник керівника прес-служби виконкому Віра Якубовська.

© AFP 2018 / Tony ЅиріпѕкуПорошенко відкликав представників України з усіх статутних органів СНГПрезидент України Петро Порошенко в суботу повідомив, що підписав указ про відкликання представників України з усіх статутних органів СНД.

“У нас сьогодні вихідний. Станом на вчорашній день, ніяких повідомлень ми не отримували. А що буде за вихідні, мені важко сказати”, — сказала співрозмовниця агентства.

Керівник прес-служби виконкому СНД Володимир Ніканоров нагадав, що це не перший раз, коли представники України заявляють, “але далі наслідків ніяких немає”.

© РИА Новини / СтрингерВыход з СНД не вплине на економіку України, впевнений Гройсман”Задайте українській стороні (питання): кого персонально вони відкликали на цей раз? Справа в тому, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає співробітників від України… Перш, до 2014 року у виконкомі представники України займали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це були серйозні посади. Але в 2014 році вони попередніх відкликали, а нових не призначили”, — нагадав Ніканоров.

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