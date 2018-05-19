ЄРЕВАН, 19 травня — . Керівник Служби національної безпеки Вірменії (РНБ) Артур Ванецян на зустрічі з керівниками вірменських ЗМІ спростував інформацію про прибуття в країну співробітників ФБР.

© Sputnik / Арам НерсесянПротестующие біля будівлі мерії Єревану розійшлися після призову ПашинянаРанее вірменська газета “Жаманак” повідомила з посиланням на власні джерела, що має намір відвідати Вірменію група співробітників ФБР, щоб вивчити питання, пов’язані з відтоком капіталу з країни, і випадки легалізації незаконних доходів.

“У Вірменії немає прибули з США співробітників ФБР. Це неправдива інформація”, — цитує Ванецяна видання aysor.am.

Раніше начальник відділу зв’язків з громадськістю генпрокуратури Вірменії Аревік Хачатрян заявила , що генеральна прокуратура не володіє інформацією про намір співробітників ФБР відвідати країну.