ТБІЛІСІ, 19 травня — . Спеціальний представник прем’єр-міністра Грузії зв’язків з Росією Зураб Абашидзе повідомив, що його чергова зустріч з заступником голови МЗС РФ Григорієм Карасіним відбудеться 24 травня в Празі.

© РИА Новини / Олександр ИмедашвилиИванишвили висловив надію на відновлення діалогу між Грузією і РоссиейРегулярные зустрічі представників двох країн проходять в Празі приблизно раз на три-чотири місяці. Сторони обговорюють питання торгівлі, економіки, транспорту, культурних і гуманітарних відносин. Ця форма діалогу є одним із способів спілкування між країнами в умовах відсутності дипломатичних відносин.

“Зустріч відбудеться 24 травня. Ми обговоримо традиційні теми, які входять до нашого порядку денного. Також на цей раз буде розглянута тема реалізації угоди 2011 року про митний моніторингу… висловлюємо надію, що російська сторона сумлінно виконає зобов’язання, передбачені угодою”, — заявив Абашидзе журналістам.

За словами спецпредставника, він готується почути, які плани у російської сторони в цьому напрямку.

“Після цього, згідно з угодою, буде створена спільна грузино-російсько-швейцарська експертна група, яка буде здійснювати моніторинг практичної реалізації цього проекту”, — додав він.

У 2011 році Росія і Грузія домовилися про створення механізму, який складається з системи міжнародного моніторингу та електронної системи обміну даних. Після підписання контрактів компанія SGS буде контролювати потік вантажів на кордоні Грузії з РФ, Абхазією і Південною Осетією.