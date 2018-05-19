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Екс-зірка Playboy з дитиною випали з 25-го поверху

19.05.2018

Экс-звезда Playboy с ребенком выпали с 25-го этажаАдамс судилася з екс-чоловіком за опікунство над дитиною.

Колишня модель Playboy Стефані Адамс і її семирічний син загинули в результаті падіння з вікна готелю Gotham в Нью-Йорку.

Поліція розглядає версію самогубства.

Адамс зареєструвалася в пентхаус-люксі в четвер увечері. За словами поліції, в п’ятницю вранці жінка з дитиною пролетіли 23 поверхи і розбилися на смерть на балконі другого поверху у внутрішньому дворі готелю.

Загибла судилася з екс-чоловіком Чарлзом Ніколаї, власником клініки мануальної терапії, за опікунство над дитиною. Суддя позбавив Адамс дозволу на поїздку з сином в Європу, де вона повинна була провести час з бойфрендом.

Адамс стала Міс Playboy в 1992 році і колись зустрічалася з актором Робертом Де Ніро. Мала два дипломи з бізнес-освіти, керувала компанією з онлайн-продажу косметичних продуктів. Написала кілька книг з філософії руху нью-ейдж і астрологічних календарів.

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