ПАРИЖ, 19 травня — . Залізничний вокзал Марселя Сен-Шарль був евакуйований після затримання підозрілого чоловіка, повідомляє видання Provence з посиланням на власні джерела. Дмитро ГорностаевВо Франції звільнили одного з посібників “паризького терориста”

За інформацією видання, військовий, що знаходиться на вокзалі, побачив чоловіка з сумкою, в якій можна було розрізнити дроти і акумулятори.

Чоловік був затриманий, але відмовився надати документи, що засвідчують особу, він запевняв, що в його сумці немає вибухових речовин.

Зараз вокзал сапери обстежують, тимчасово перервано залізничне сполучення.