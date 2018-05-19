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ЗМІ: у Марселі евакуювали вокзал

19.05.2018

ПАРИЖ, 19 травня — . Залізничний вокзал Марселя Сен-Шарль був евакуйований після затримання підозрілого чоловіка, повідомляє видання Provence з посиланням на власні джерела.Автомобиль полиции в Париже. архивное фото Дмитро ГорностаевВо Франції звільнили одного з посібників “паризького терориста”

За інформацією видання, військовий, що знаходиться на вокзалі, побачив чоловіка з сумкою, в якій можна було розрізнити дроти і акумулятори.

Чоловік був затриманий, але відмовився надати документи, що засвідчують особу, він запевняв, що в його сумці немає вибухових речовин.

Зараз вокзал сапери обстежують, тимчасово перервано залізничне сполучення.

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