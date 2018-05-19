МОСКВА, 19 травня — . Голова комітету з освіти, науки, молодіжної політики і спорту Держради Криму Володимир Бобков в інтерв’ю RT прокоментував намір президента України Петра Порошенка використовувати Кримський міст для зв’язків з Кубанню.

“Взагалі, це схоже на клоунаду. Дійсно, аргументи Києва закінчуються. <…> Сьогодні українське суспільство, на жаль, вбирає цей абсурд, але при тому, на моє переконання, на Україні вже інформаційне середовище дає серйозні тріщини”, — заявив Бобков.

Як підкреслив чиновник, на Україні існує величезна кількість економічних труднощів”.

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПорошенко розповів про плани України на Кримський міст”Ще більше посилюється розшарування суспільства. Ті речі, які стримували людей, у вигляді “шенгену” і ще якихось віртуальних речей, йдуть”, — зауважив Бобков.

При цьому українські політики намагаються відвернути населення від нагальних проблем за допомогою розмов про “несправності” Кримського мосту.

“На рівні серйозних людей, які мають навіть якісь наукові регалії, говорили, що міст не будується. Або, як тільки буде побудований, дасть тріщину після проїзду першої машини. Порошенко намагається продовжити цю лінію. Але я впевнений, що цієї агонії вже приходить кінець”, — вважає Бобков.

Раніше Порошенко заявив, що міст через Керченську протоку знадобиться жителям Росії, щоб залишити Крим. При цьому українська сторона, за словами президента, має намір використовувати його для зв’язку з Кубанню. Порошенко зазначив, що подібне стане можливим після того, як Україна “поверне контроль над півостровом. Олексій МальгавкоДепутат Ради розповів про “український” Кримському мосту

Крим став російським регіоном після референдуму, проведеного в 2014 році. Тоді за возз’єднання з Росією проголосувало понад 95 відсотків мешканців півострова. Україна як і раніше вважає Крим своєї, але тимчасово окупованою територією. Проте російська влада неодноразово відзначали, що кримчани зробили вибір демократичним шляхом, у повній відповідності з нормами міжнародного права і Статуту ООН.

Кримський міст, довжина якого становить 19 кілометрів, став найдовшим в Росії. Зараз він відкритий для легкових автомобілів і пасажирських автобусів. Восени очікується запуск руху вантажівок, а в кінці наступного року — поїздів.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийСкрипя зубами