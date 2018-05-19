ТБІЛІСІ, 19 травня — . Неурядова організація “Білий шум”, яка є одним з організаторів пройшли минулого тижня в Тбілісі акцій молоді проти спецоперації в нічних клубах із затримання наркоторговців, поки не планують відновлювати мітинги, так як чекає позицію глави МВС у зв’язку з реформами в системі наркополітики країни. © REUTERS / David MdzinarishviliПолитолог про акції протесту в Тбілісі: сторони пробували сили

У поширеній організацією заяві сказано, що пройшов тиждень після гучних акцій, але їх так і не покликали на зустріч з главою МВС Георгієм Гахарія.

“Питання запланованих акцій ми вирішимо після того, як почуємо позицію міністра у зв’язку з реформами. Головне, знати, наскільки держава готова до змін”,- сказано в заяві.

“Білий шум” відзначає, що після спецоперації і акцій протесту суспільство розділилося на дві частини з протилежними думками.

“У цій ситуації для нас вирішальним є громадська думка і консолідація підтримують нас людей. Хочемо попросити кожного з вас сконцентруватися і стати сильніше, не зраджувати нашу боротьбу у вирішальному моменті”,- зазначено в заяві. Олексій КуденкоПрезидент Грузії закликав лібералізувати наркополітику

У ніч на 12 травня співробітники правоохоронних органів закрили нічні клуби в Тбілісі для проведення спецоперації, в якій було затримано вісім наркоторговців, після чого власники розважальних закладів на своїх сторінках в соцмережах закликали молодь вийти на акцію протесту.

Активісти протестували проти того, що клуби увірвався спецназ і напав на відвідувачів. Вночі 12 травня біля будівлі парламенту зібралися сотні людей, 13 травня мітинг відновився, в ньому взяли участь до декількох тисяч учасників. Нічні клуби після затримань так і не були відкриті.

Під час акцій молоді паралельно почалися контракції неонацистських організацій. Ситуація загострилася, запобігти протистояння зміг глава МВС, який прибув на місце мітингу і закликав усіх розійтися, пообіцявши переглянути наркополітику країни.