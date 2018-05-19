МАДРИД, 19 травня – . Голова женералитета Каталонії Кім Торра включив до складу свого уряду чотирьох колишніх радників каталонського женералитета, стосовно яких порушено кримінальні справи.

© РИА Новини / Дмитро ВиноградовНовый глава Каталонії відмовився присягати на вірність королю ИспанииСреди призначених радників – Жорді Туруль (голова адміністрації) та Жозеп Кермо (радник з територій), які були відсторонені від своїх посад в кінці жовтня після введення прямого правління Мадрида і перебувають в попередньому ув’язненні в мадридській в’язниці. Турулю і Керма пред’явлені звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів.

Радником освіти призначений Тоні Комин, який обіймав цю посаду в уряді Пучдемона, а екс-радником з питань культури знову став Луїс Пуч. Обидва політика перебувають у Бельгії з кінця жовтня, куди вони поїхали разом з Пучдемоном. На цьому тижні бельгійський суд відмовив у їх екстрадиції в Іспанію, де їм висунули звинувачення у зв’язку з незаконним проведенням референдуму 1 жовтня 2017 року. Пуч звинувачується за статтями непокору і розтрата державних коштів, а Комин в організації повстання і розтраті держкоштів.

Уряд – до якого увійшли 14 радників – має прийняти присягу 23 травня, у середу.

Напередодні Кім Торра направив прем’єру Іспанії Маріано Рахою лист з пропозицією зустрітися без попередніх умов. Відповідь Мадрид збирається дати наступного тижня.

© AFP 2018 / Pierre-Philippe МагсоиНовый глава женералитета Каталонії запропонував діалог уряду ИспанииПарламент Каталонії 14 травня затвердив одного з найрадикальніших представників руху за незалежність, депутата від партії “Разом за Каталонію” Кіма Торру головою каталонського уряду. У програмному виступі Торра закликав “виконати мандат 1 жовтня” (1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся незаконний референдум про незалежність, в якому взяли участь трохи більше 40% виборців, 90% з яких проголосували за незалежну державу) і створити республіку для усіх”.

Торра називає себе “виконуючим обов’язки глави женералитета”, оскільки легітимним главою уряду він вважає Карлеса Пучдемона, відстороненого від посади іспанським прем’єром Маріано Рахоєм в кінці жовтня минулого року і дожидающегося у Німеччині рішення німецького суду про екстрадицію. Торра також закликав створити уряд у вигнанні — Рада Республіки, а у самій Каталонії — Асамблею обраних представників, паралельну каталонському парламенту структуру.

Прем’єр Іспанії Маріано Рахой заявив, що в Каталонії може бути тільки один голова уряду, тільки одна законність і єдині діючі інститути, які визначають конституція та Статут автономії Каталонія”.

Протистояння ” Мадрида і Барселони