МОСКВА, 19 травня — . Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін висловив співчуття голові Національної асамблеї народної влади (парламенту) Куби Естебану Ласо Ернандесу у зв’язку з авіакатастрофою в аеропорту Гавани. © REUTERS / Alexandre МепедһіпіНа борту впав на Кубі лайнера перебували 110 осіб

У п’ятницю Boeing 737-200, що виконував рейс Гавана — Ольжин, незабаром після зльоту впав між аеропортом імені Хосе Марті і передмістям Гавани Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту літака було 110 осіб, включаючи членів екіпажу, 108 осіб загинули, дві жінки перебувають у лікарні.

“Від імені депутатів Державної Думи і від себе особисто висловлюю найглибші співчуття у зв’язку з катастрофою пасажирського літака під Гаваною. Жахлива трагедія забрала безліч життів, принесла горе і страждання в сотні сімей. У ці важкі хвилини разом з Вами поділяємо скорботу тих, хто втратив рідних і близьких у цій авіакатастрофі. Бажаю якнайшвидшого одужання залишилися в живих пасажирів, за чиє життя борються лікарі”,- цитує Володіна прес – служба Держдуми.

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