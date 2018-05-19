БРЮССЕЛЬ, 19 травня – . Бронетехніка зі складу базується в Техасі бригади ЗС США розвантажується в порту бельгійського Антверпена для подальшого транспортування в Східну Європу, повідомила прес-служба бельгійського міноборони. © AFP 2018 / POOL / Vincent YUРакетный обман. США не дотримуються договір про РСМД, але звинувачують в цьому Росію

“Військова техніка США прибула в порт Антверпена для подальшого розгортання в Східній Європі в рамках операції Atlantic Resolve”, — йдеться в повідомленні в офіційному акаунті відомства в Twitter.

За повідомленням американського посольства в Бельгії, через порт Антверпена транзитом в рамках ротації пройдуть 85 танків і 3,3 тисячі чоловік особового складу американської бронетанкової бригади.

Як уточнили в суботу бельгійські ЗМІ, кінцевим пунктом переправлення сил є Польща. Зараз в порту йде розвантаження 800 транспортних засобів, потім очікується прибуття ще двох суден з двома з половиною тисячами транспортних засобів, включаючи танки M-1 Abrams. © Фото : Public domainЕвропа спішно створює армію. Переможеними призначені Польща і Україна

На початку цього року армія США повідомила, що 1-я бронетанкова бригада, дислоковану в штаті Техас, буде перекинута до Європи влітку цього року, щоб замінити в Польщі 2-ю бронетанкову бригаду 1-ї піхотної дивізії.

У Польщі розгорнуто бронетанкова бригада США у складі близько 3,5 тисячі чоловік, оснащена танками Abrams і самохідними гаубицями Paladin.