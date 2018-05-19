ЄРЕВАН, 19 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, заявив, що ніхто у Вірменії не буде давати вказівки суддям і у влади є політична воля для створення незалежної судової системи.

© Премьер Вірменії заявив, що вирішити всі проблеми в країні неможливо”Сьогодні у Вірменії є політична воля для формування незалежної судової системи, і така система буде створена. Жодних вказівок суддів з Баграмяна 26 (адреса резиденції прем’єра) або інших владних структур даватися не буде”, — сказав Пашинян у відеозверненні, розміщеному на його сторінці в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що неприпустимі як незаконні спроби впливу на суддів, так і прийняття суддями суб’єктивних рішень, зокрема за хабарі. В обох випадках, за словами прем’єра, винні будуть притягнуті до відповідальності.

“Існують “червоні лінії”, які переходити не можна. Ми повинні дати можливість суддям самим приймати абсолютно незалежні рішення, але якщо вони будуть робити це за хабарі, то повинні знати, що за ними прийдуть”, — підкреслив Пашинян.

Він також додав, що виступає проти недоречного утримання людей під вартою. “Число заарештованих не повинна перевищувати кількість спальних місць в кримінально-виконавчих установах”, — зазначив Пашинян.